لو بتعمل رجيم ووزنك ثابت.. احترس من 7 أخطاء بترتكبها

يعانى البعض ممن يتبعون أنظمة الرجيم المختلفة من ثبات الوزن بالرغم من اتباع نظام غذائى صارم فى كثير من الحالات، مما يؤثر بالسلب على ارادتهم فى التخلص من الوزن وقد يؤدى بهم لحالة من التوقف التام عن اتباع الرجيم. كيفية حدوث ثبات الوزن

>الدكتورة صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة أوضحت أن الجسم المنتظم على نظام غذائى معين يعمل على تقليل السعرات يسعى إلى تعويض الفاقد، عن طريق التركيز على الجلوكوز بالدم والجليكوجين الذى يملأ الكبد والعضلات والذى يحتوى على كم من المياه كبير، ما يؤدى إلى ثبات النزول تدريجيا بالوزن. الأخطاء التى تؤدى إلى ثبات الوزن رغم اتباع الرجيم

>-إهمال وجبة الإفطار الهامة

>-تناول وجبة العشاء بكمية كبيرة وفى أوقات متأخرة

>-النوم بعد تناول الأكل مباشرة خطأ كبير

>-عدم تناول السلطة بقدر كاف وهى تزيد من معدل الحرق

>-عدم تناول الفاكهة المليئة بالعناصر الهامة لتنشيط عملية الحرق

>-إهمال ممارسة التمرينات الرياضية

>-عدم توازن السعرات الحرارية المتناولة والمفقودة

شبكةعيونالإخبارية

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