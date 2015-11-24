حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار بمخدر الهيروين فى اكتوبر

أمرت نيابة ثان أكتوبر بحبس ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 16 تذكرة من مخدر الهيروين، واعترفت المتهمة امام رجال المباحث بحيازتها للمضبوطات استعدادا لترويجها على عملائها.

أكدت تحريات المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، ان "داليا.ا" ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة، وبإخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبطها. تم إعداد كمين للمتهمة والقبض عليها، وبحوزتها 16 تذكرة من مخدر الهيروين، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.