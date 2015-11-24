أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار بمخدر الهيروين فى اكتوبر

Google+ Print
حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار بمخدر الهيروين فى اكتوبر حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار بمخدر الهيروين فى اكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر بحبس ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 16 تذكرة من مخدر الهيروين، واعترفت المتهمة امام رجال المباحث بحيازتها للمضبوطات استعدادا لترويجها على عملائها.

أكدت تحريات المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، ان "داليا.ا" ربة منزل تتاجر بالمواد المخدرة، وبإخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبطها. تم إعداد كمين للمتهمة والقبض عليها، وبحوزتها 16 تذكرة من مخدر الهيروين، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365