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رئيس اللجنة العامة بالدقهلية: تقدم مرتضى منصور بعد فرز 40 لجنة فرعية

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رئيس اللجنة العامة بالدقهلية: تقدم مرتضى منصور بعد فرز 40 لجنة فرعية رئيس اللجنة العامة بالدقهلية: تقدم مرتضى منصور بعد فرز 40 لجنة فرعية
قال المستشار عبد الحميد همام، رئيس اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، إنه تم الانتهاء من فرز 40 لجنة فرعية حتى الآن، وتظهر تقدما كبيرا للمستشار مرتضى منصور بمركز ميت غمر بالدقهلية، مضيفا أن نسبة الحضور للناخبين على اللجان 40%.

وأضاف "همام"، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد أى شكاوى فى الجولة الاولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الاستحقاق الثالث اكتمل، مطالبا الجميع بالنزول للعمل من أجل بناء .


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