أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فوز خالد يوسف فى دائرة "كفر شكر" بالقليوبية بـ 29716 صوتا

Google+ Print
فوز خالد يوسف فى دائرة "كفر شكر" بالقليوبية بـ 29716 صوتا فوز خالد يوسف فى دائرة "كفر شكر" بالقليوبية بـ 29716 صوتا
كشفت النتيجة النهائية لدائرة كفر شكر الانتخابية بالقليوبية عن فوز المخرج السينمائى خالد يوسف من الجولة الاولي وحصل 29716 صوتا من أصل 56110 صوتا في الانتخابات من إجمالى عدد الناخبين بالدائرة والذى يبلغ 113070 صوتا بينما جاء في المركز الثانى عربى فؤاد بـ12810 فيما إكتسحت قائمة فى حب القوائم في الدائرة بأعلي نسبة تصويت.

ويتنافس فى القليوبية 275 مرشحًا فرديا على 24 مقعدا فرديا بـ 10 دوائر منهم 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.
>ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية باشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد على الدوائر الـ 10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

المؤشرات الأولية: حافظ أبو سعدة يتقدم فى 3 لجان بالمعادى ويليه حسين مجاور

فى 4 لجان بالقاهرة والدقهلية.."حب مصر" 2166 صوتا والتحالف الجمهورى 452

لجنة 124 بـ"أجهور" فى القليوبية: "فى حب مصر"290 صوتا والتحالف الجمهورى 33

لجنة 100 بطنطا: تقدم "فى حب مصر" بـ325 صوتاً و"النور" 16

اكتساح لقائمة "فى حب مصر" بـ 390 صوتا بلجنة 104 فى حدائق القبة‎

بالصور.. المؤشرات الأولية تؤكد تقدم "فى حب مصر" بكفر الشيخ

"فى حب مصر" تتقدم بلجنة 65 بالمعادى بـ 280 صوتا

تقدم عصام أبوالمجد على مصطفى الباز بلجنة 50 بالعواسجة دائرة ههيا والإبراهيمية

رئيس محكمة شمال القاهرة ينفى بدء الفرز بلجنة 42 بالشرابية قبل الموعد الرسمى

النتائج الأولية بلجان "الشيخ زويد" تشير لتقدم المرشح إبراهيم أبو شعيرة

فى 4 لجان بالقاهرة والدقهلية.."حب مصر" 2166 صوتا والتحالف الجمهورى 452

مؤشرات.. تقدم عبد الحميد كمال وطلعت خليل بلجان حى السويس

تقدم قائمة "فى حب مصر" باللجنة الفرعية 129بدائرة المطرية وتحصل على 301صوت

وفد دولى من "الكوميسا" يحضر الفرز بلجنة 129 بدائرة المطرية

نبيل عسكر مرشح دائرة أبو كبير يحصد 1160 صوتا فى لجنة كفر الأعصر

بالفيديو..إغلاق اللجان وبدء فرز الأصوات فى انتخابات البرلمان المرحلة الثانية

بالصور.. بدء فرز الأصوات بالقاهرة و12 محافظة.. المؤشرات الأولية تظهر تقدم اللواء عصام أبو المجد فى قرية مرسى بالشرقية.. و"فى حب مصر" تكتسح لجنة 3 بالجامعة العمالية و"ابو قردود" يتفوق وسط سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016