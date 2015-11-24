مانويل جوزيه: أنا لا أفهم رافايل بينيتث.. فلينسى ريال مدريد الدوري مع هذا الرجل

"أنا لا أفهم هذا الرجل".. هكذا تحدث مانويل جوزيه أحد أيقونات الأهلي عن رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد.

جوزيه انتقد بينيتث، وقال لجماهير ريال مدريد: "اسف. لكن انسوا أي لقب مع هذا الرجل".

وجاءت تصريحات جوزيه عبر برنامج مع شوبير في قناة صدى البلد، بعد خسارة ريال مدريد على أرضه أمام برشلونة برباعية نظيفة.

وقال جوزيه عن الكلاسيكو: "أنا لا أفهم هذا الرجل. بينيتث غريب".

وأوضح البرتغالي "هو رجل لم يحترم قدرات لاعب بحجم كريستيانو رونالدو. رونالدو لعب لخمس سنوات وسجل في كل ملعب تقريبا زاره، لم يتوقف عن التسجيل أبدا من قبل، لا يحتاج أصلا لتدريب".

واستدرك "فجأة رافا يعامله بشكل سيء. أقول لجماهير ريال مدريد انسوا أي بطولة مع هذا الرجل لأنه ببساطة خسر اللاعبين ولا يلتفون حوله".