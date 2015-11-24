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«جازى عايد» يحجز مقعده عن شمال سيناء بالبرلمان

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«جازى عايد» يحجز مقعده عن شمال سيناء بالبرلمان «جازى عايد» يحجز مقعده عن شمال سيناء بالبرلمان

أرشيفية

أعلن المستشار ثروت عامر، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية ورئيس اللجنة العامة، فوز الشيخ جازى سعد عايد بدائرة الحسنة فى وسط سيناء، بحصوله على 2046 صوتا، وحصل منافسه عطية محمد سليمان على 1116 صوتا.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل ، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.

 

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