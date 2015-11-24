الخارجية العراقية تنفى اعتزام الكونجرس الأمريكى التصويت على تقسيم العراق

> نفت وزارة الخارجية العراقية ما تردد عن عزم الكونجرس الأمريكى التصويت، غدًاالثلاثاء، على تقسيم العراق، وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية الدكتور أحمد جمال - فى تصريح صحفى مساء اليوم الاثنين - إن المزاعم التى ترددت عن أن الكونجرس الأمريكى سيصوت على تقسيم العراق عارية عن الصحة تمامًا وتستند بشكل محرف إلى موضوع لا علاقة له بتقسيم العراق.

وأوضح أن الكونجرس الأمريكى وافق على مشروع قانون موازنة الدفاع القومى الأمريكى فى وقت سابق ، ومشروع القانون حاليًا فى مرحلة انتظار مصادقة الرئيس الأمريكى باراك أوباما عليه ليتم إقراره بشكل نهائي.

ولفت إلى أن الصيغة النهاية لمشروع القانون الأمريكى تنص على "استمرار العمل بالسياسة الأمريكية الحالية التى تقضى بتوفير الدعم بالسلاح للعراق من خلال الحكومة المركزية فى بغداد حصريًا".

وتابع: لا توجد أى إشارة أو خطة لتقسيم العراق فى مشروع القانون، وأن النشاط الدبلوماسى لوزارة الخارجية العراقية يعمل على تقوية هذا النهج وتعزيزه حفاظًا على وحدة صف العراقيين فى معركتهم ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

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