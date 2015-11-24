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غارة جوية إسرائيلية على موقع لكتائب القسام فى قطاع غزة

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غارة جوية إسرائيلية على موقع لكتائب القسام فى قطاع غزة غارة جوية إسرائيلية على موقع لكتائب القسام فى قطاع غزة

>شن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين غارة استهدفت موقعا لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى وسط قطاع غزة، حسبما أفاد مصدر أمنى وشهود عيان.

وقال المصدر الأمنى، إن "طائرات الاحتلال قصفت قبل منتصف الليل بصاروخ واحد موقع الكتيبة 13 التابع لكتائب القسام فى مخيم المغازى (وسط القطاع) مما أسفر عن وقوع اضرار من دون أى اصابات بشرية".

وأشار شهود عيان، إلى أنه سمع صوت انفجار كبير نتيجة للقصف الإسرائيلى الذى أحدث "حفرة كبيرة" داخل الموقع المستهدف.

ويشن الجيش الإسرائيلى غارات جوية يستهدف خلالها مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة غالبا رداً على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه المناطق الإسرائيلية.

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