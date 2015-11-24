نجل الشاذلي يتقدم في لجنة 5 بالباجور بـ٨٤٢ صوتا

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية لنتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلجنة 5 مدرسة الجديدة بنات دائرة الباجور بالمنوفية، تقدم المرشح معتز الشاذلي نجل البرلماني السابق كمال الشاذلي بـ٨٤٢ صوتا، ويليه عادل الصعيدى بحصوله على٤٢٠ صوتا، وحصل محمد عبد الستار على ١١٢ صوتا، وحصل محمود بسيونى على ١٠٦ صوتا، وحصل حلمى مراد على ١٣٢ صوتا، وحصل محمود منصور على ٤٣ صوتا.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.