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تهانى الجبالى: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد"فى حب مصر" لتحالفها مع الإخوان

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تهانى الجبالى: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد"فى حب مصر" لتحالفها مع الإخوان تهانى الجبالى: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد"فى حب مصر" لتحالفها مع الإخوان
قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، والمرشحة على رأس قائمتها بقطاع القاهرة ووسط الدلتا، إنها سوف تتقدم ببلاغ صباح الغد للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات، فى واقعة اجتماع قيادات قائمة فى حب مع قيادات تابعة لجماعة الاخوان لعقد صفقة سياسية معهم للتصويت لصالح القائمة.

وأوضحت تهانى الجبالى، أن اللواء سامح سيف اليزل والوزير السابق أسامه هيكل التقيا رئيس الجالية المصرية عزمى عبد الفتاح فى الكويت والمنتمى لجماعة الاخوان، ما يؤكد تورط قائمة فى حب مصر بالتحالف مع الجماعة الارهابية.

وأضافت " تهانى الجبالى"، خلال حوارها مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن اللقاء الذى جمع بين سيف اليزل وهيكل مع عناصر جماعة الاخوان الارهابية فى دولة الكويت ليس الاجتماع الاول، مضيفة أن هناك لقاء آخر جمع بين قيادات الجماعة الارهابية ومنسقى "فى حب مصر "بالعاصمة الفرنسية باريس، موضحة أن كل هذه اللقاءات التى تم رصدها شواهد تؤكد تورط قيادات القائمة بالتحالف والتنسيق مع جماعة ارهابية محظورة من قبل الدولة المصرية .


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