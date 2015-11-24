خالد يوسف: حسمت مقعد دائرة كفر شكر بـ30 ألف صوت وانتصرت لثورتى 25 و30

أعلن المخرج خالد يوسف المرشح المستقل عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، حسمه لمقعد الدائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بـ 30 ألف صوت من 50 ألف صوتاً بنسبة أعلى من 50% .

وأضاف خالد يوسف، فى مداخلة هاتفية بفضائية "الحياة"، أن فوزه فى الانتخابات البرلمانية وحسمه مقعد كفر شكر، بمثابة انتصار لثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهزيمة لكل فلول النظام السابق ومن يريد إعادة انتاج هذا النظام، مؤكداً أن دائرته "ثورية" منذ أيام المناضل خالد محيى الدين، مشدداً على أن المناضل وأسرته أول من أعلنوا تأييده فى السباق الانتخابى.

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