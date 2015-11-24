أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 أخطاء ترتكبينها أثناء الطهى تعرض أسرتك للضرر والتسمم.. اعرفيها

Google+ Print
4 أخطاء ترتكبينها أثناء الطهى تعرض أسرتك للضرر والتسمم.. اعرفيها 4 أخطاء ترتكبينها أثناء الطهى تعرض أسرتك للضرر والتسمم.. اعرفيها
هل تعلمين أنك عند دخولك للمطبخ والبدء فى الطهى قد تفعلين بعض الأخطاء التى تقلل من فوائد الأطعمة، وقد تسب أضرارا صحية تصل إلى حد التسمم.

ويؤكد الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة أن هناك الكثير من العادات الخاطئة التى نفعلها أثناء الطهى وتتسبب فى الكثير من الأضرار الصحية، ومنها طريقة فك اللحوم المثلجة والتى قد تعرضك للتسمم وأيضا عدم الاهتمام بتنظيف الأسطح التى يوضع عليها الطعام فى المطبخ.

وأضاف استشارى السمنة والنحافة، أن المطبخ يعد مملكة المرأة، ولذلك عليها أن تبتعد عن كل ما يساعد على انتقال الجراثيم والتسمم الغذائى أثناء الطهى.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للحفاظ على صحة الأسرة عند الطهى ومنها:
>1- اتركى الخضراوات والفواكه بعد غسيلها بالماء تصفى ثم يتم تجفيفها بالمناديل الورقية.
>2- اغسلى يديك حين تنتقلين من طعام إلى آخر، وخاصة عند الانتقال من تقطيع اللحوم للخضراوات.
>3- تجنبى سلق الخضراوات لأنها تفقد كل عناصرها الغذائية، وعليك شويها على نار هادئة.
>4- تجنب ترك الأطعمة بعد الطهى لمدة طويلة خارج الثلاجة، فقد تفقد كل قيمتها الغذائية وقد تتكون عليها تكوين بعض البكتريا غير المرئية، وقد تعرضك للتسمم بشكل غير مباشر، ولذلك عليك ترك الأطعمة حتى تخف من السخونة ثم توضع فى الثلاجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365