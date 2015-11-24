4 أخطاء ترتكبينها أثناء الطهى تعرض أسرتك للضرر والتسمم.. اعرفيها

هل تعلمين أنك عند دخولك للمطبخ والبدء فى الطهى قد تفعلين بعض الأخطاء التى تقلل من فوائد الأطعمة، وقد تسب أضرارا صحية تصل إلى حد التسمم.

ويؤكد الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة أن هناك الكثير من العادات الخاطئة التى نفعلها أثناء الطهى وتتسبب فى الكثير من الأضرار الصحية، ومنها طريقة فك اللحوم المثلجة والتى قد تعرضك للتسمم وأيضا عدم الاهتمام بتنظيف الأسطح التى يوضع عليها الطعام فى المطبخ.

وأضاف استشارى السمنة والنحافة، أن المطبخ يعد مملكة المرأة، ولذلك عليها أن تبتعد عن كل ما يساعد على انتقال الجراثيم والتسمم الغذائى أثناء الطهى.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للحفاظ على صحة الأسرة عند الطهى ومنها:

>1- اتركى الخضراوات والفواكه بعد غسيلها بالماء تصفى ثم يتم تجفيفها بالمناديل الورقية.

>2- اغسلى يديك حين تنتقلين من طعام إلى آخر، وخاصة عند الانتقال من تقطيع اللحوم للخضراوات.

>3- تجنبى سلق الخضراوات لأنها تفقد كل عناصرها الغذائية، وعليك شويها على نار هادئة.

>4- تجنب ترك الأطعمة بعد الطهى لمدة طويلة خارج الثلاجة، فقد تفقد كل قيمتها الغذائية وقد تتكون عليها تكوين بعض البكتريا غير المرئية، وقد تعرضك للتسمم بشكل غير مباشر، ولذلك عليك ترك الأطعمة حتى تخف من السخونة ثم توضع فى الثلاجة.