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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24/11/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24/11/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًّا: عليك أن تحاول التكيف مع منعطفات الواقع ومع التغييرات الطارئة والجذرية التى تحدث لك على فترات.

عاطفيًّا: اعمل على تدعيم الحالة الإيجابية بينك وبين الحبيب، فلديك قدرة كبيرة وإيجابية على إعادة إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء العلاقة بينكما.

صحيًّا: احرص على الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت، للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض والمشكلات المزعجة.

توقعات علماء الفلك:


>هناك بعض التحولات الإيجابية التى ستطرأ عليك فى كثير من تفاصيل حياتك إذا ستحصد نتاج اجتهادك فى العمل خلال الفترة الماضية، لهذا عليك الاستمرار فى السعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

 

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مصر 365

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