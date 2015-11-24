أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24/11/2015 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24/11/2015

لبرج العقرب:


>على الصعيد المهنى: ستتمكن اليوم من توطيد العلاقة مع بعض الزملاء، وتشكيل فريق عمل يتقدم بالمؤسسة إلى الأمام.

على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة مميزة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام مع الشريك، وهو ما يساهم فى الشعور بالراحة النفسية.

على الصعيد الصحى: حافظ على استقرار حالتك الصحية واحرص على المواظبة فى تناول الوجبات الصحية التى تمنحك الرشاقة.

توقعات علماء الفلك:


>قد يشهد مولود العقرب خلال هذا الشهر حالة من تدليل الذات قدر الإمكان، خاصة أنه شخص يهتم كثيرًا بالأناقة ويتميز بحب المظهر والنظافة الشخصيتين، فعند الخروج من المنزل يخطف أنظار جميع من حوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى