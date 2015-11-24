حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24/11/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

>على الصعيد المهنى: تشعر اليوم بازدياد النشاط والتحفيز الذى يساعدك على تحقيق المزيد من النجاح ويساعدك فى تحقيق الإنجازات والمكاسب.

على الصعيد العاطفى: تقضى اليوم أجمل الفترات مع الأقارب من الإخوة وأبناء العم والخال، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.

على الصعيد الصحى: حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء.

توقعات علماء الفلك:

>يرى الخبراء أنك سوف تتمتع بحالة صحية جيدة هذه الأيام بفضل الانتظام على ممارسة الأنشطة الرياضية والمواظبة على أداء التمارين، وعاطفيًّا سيشهد الشهر توتّرًا طفيفًا فى العلاقة مع الشريك.