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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 24/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 24/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 24/11/2015

لبرج الجدى:


>على الصعيد المهنى: ستجد كثيرًا من الأمور سهلاً وميسّرًا، إذا تمر اليوم بفترة مستقرة ومميزة فى مجال العمل، تمكنك من الحصول على مكاسب مالية كبيرة وغير متوقعة.

على الصعيد العاطفى: أعد التفكير فى الحبيب مرة أخرى ستجد أنه ليس شخصًا ماديًا لا يفكر فى المال، بقدر ما يفكر فى الحب وفى إنجاح علاقتكما.

على الصعيد الصحى: حتى تتجنب الإرهاق والتعب الناتجين عن عدم انتظام النوم، حاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم.

توقعات علماء الفلك:


>ستشهد هذه الفترة توتّرًا كبيرًا فى علاقتك مع أصدقائه والمحيطين بك بسبب تغير مزاجك، لذلك من الأفضل أن تنتظر عدة أيام حتى تعود إلى طبيعتك، ثم تبدأ فى الحوار مع من حولك.

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مصر 365

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