أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24/11/2015 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24/11/2015

لبرج الثور:


>مهنيًا: لا تجبر نفسك على أمر، فإذا كنت لا تحب مجال عملك الحالى وعلاقتك بالمدير ليست جيدة، حاول البحث على البديل.

عاطفيا: احرص على الهدوء والاستقرار مع الحبيب، فلا توجد علاقة فى العالم بين حبيبين بدون خلافات.

صحيا: احرص على ممارستك للتمرينات الرياضية لخسارة الوزن الزائد واستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك.

توقعات علماء الفلك:


>الإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى النهاية، فقد يخبرك البعض أن الأهداف التى تسعى لتحقيقها مستحيلة لإحباطك، فلا تلتفت إلى مثل هؤلاء حتى لا تفقد السيطرة على أعصابك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى