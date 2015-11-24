حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 24/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيًا: قد تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام فى تنشيط المساعى الإنسانية وتحسين الأمور الاجتماعية والمادية لعائلتك.

عاطفيًا: قد يأتى الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية أو ثقافيّة، فلا تقلق من الفراغ فى حياتك.

>صحيًا: حتى تنعم بالشفاء والصحة الجيدة، قم بزيارة الطبيب للحصول على التعليمات اللازمة للشفاء من المرض الملازم لك منذ أيام.

توقعات علماء الفلك:

>قد يحالفك الحظّ وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك لتسيطر مجدّدًا على مجريات الأمور لتهزم كل الصعاب التى تواجهك.