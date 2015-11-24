الأهلي يرد على عدم دعوى جوزيه لحفل الرعاية

رد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي على عدم دعوى مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق لحفل صلة يوم الخميس.

وتعاقد الأهلي مع شركة صله لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم الخميس المقبل بالتنسيق مع شركة صله احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية، لكن القلعة الحمراء لم تدعو جوزيه.

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وقال عبد الوهاب في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الاثنين: "لا أعلم بالتحديد كل أسماء من وجهت له الدعوة لحضور الحفل".

وأضاف ردا على عدم دعوة جوزيه "الحفل مثل الأفراح، لا يمكنك دعوة كل من تعرفه للفرح، لابد أن تسقط بعض الأسماء ولا يتم دعوتها".

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