تقدم "مجدى عاشور وخالد عراقى" فى لجنة السادات بالزقازيق

انتهت أعمال فرز الأصوات بلجنة 14 بمدرسة السادات الثانوية بنات بدائرة الزقازيق فى الشرقية، وجاءت النتائج الأولية بحصول مجدى عاشور على 146 صوتًا، وخالد العراقى على 167 صوتًا، حسن السيد 163 صوتا، عادل عبدالملاك عطية 98 صوتا، عاطف المغاورى 51 صوتًا.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدان" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدان" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدان" ودائرة ديرب نجم"مقعدان" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدان" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدان".