بالأرقام.. ننشر النتائج النهائية للجنة المدرسة المعمارية بالزقازيق

انتهت أعمال فرز لجنة مدرسة الثانوية المعمارية بالدائرة الأولى فى محافظة الشرقية ومقرها مدينة الزقازيق.

وحصل المرشح خالد زردق على 20 صوتا، ومجدى عاشور على 48 صوتا، وحسن محمد السيد على 106 صوتا، وسمير أبو لبدة على 33 صوتا، والسيد عادل السيد أحمد على صوت واحد فقط، وماجد دياب 185 صوتا، وعصام السيد على 6 أصوت، ومنير عكاشة على 88 صوتا، وهانى شهوان على 3 أصوات، وعلى أبو السيد أحمد على 17 صوتا، وعاطف الجوكر على صوتين، وجميل وديع على صوتين، والعميد طارق عبد الله على 27 صوتا، والعقيد خالد العراقى على 119 صوتا، وعادل شعبان على صوت واحد فقط.

فيما حصل الدكتور نجم الدين نصر على 18 صوتا، وحسن سميح لم يحصل على أية أصوات، وعبد الفتاح بدير على صوتين، ومحمد طيبة لم يحصل على أصوات، ومحمد السايح على صوت واحد فقط، وصبحى ثروت على 12 صوتا، ومجدى لطفى على 5 أصوات، والسيد حسان على 53 صوتا، وسامية جبر على 10 أصوات، وحسام المصطفى على 7 أصوات.

وحصل الدكتور علاء شاهين على 3 أصوات، وإبراهيم الليثى على 24 صوتا، وأحمد عبد الغنى على 5 أصوات، وأسامة عفيفى على صوت واحد فقط، وعلا الشتيوى على صوت واحد فقط، وإسلام مرعى على 21 صوتا، ونجوى الشافعى على 45 صوتا، وجمعة فوزى على 5 أصوات، وعادل عبد الملاك على 8 أصوات، ومحمد أبو زيد على 7 أصوات، وفتحى فراج على 22 صوتا، وكمال الحناوى لم يحصل على أصوات، وعاطف المغاورى على 59 صوتا، وعادل ميرة على 3 أصوات، وعمرو التونسى على 34 صوتا.

وبلغت جملة الأصوات الباطلة 22 صوتا.