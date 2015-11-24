لجنة 79 بكفر الشيخ: "فى حب مصر" 252 صوتا والتحالف الجمهورى 14

أعلن المستشار خالد الطنانى، رئيس لجنة 79 سيد سالم بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة فرز الأصوات البالغة 451 صوتا من أصل 1658 مقيدين باللجنة، أن عدد الأصوات الصحيحة 428 صوت والباطلة 23 صوت.

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:

>فى حب مصر: 252 صوت

>حزب النور: 144 صوت

>التحالف الجمهورى: 14 صوت

>تيار الاستقلال: 18 صوت

- إغلاق اللجان الانتخابية فى ثانى أيام المرحلة الثانية وبدء عملية فرز الأصوات

- "اللجنة العليا": تلقينا 137 شكوى تتعلق بمخالفة قانون الانتخابات

- مؤشرات.. تقدم اللواء عصام أبو المجد بـ 109 أصوات فى قرية مرسى بالشرقية

- بالصور.. المستشار ناجى شحاتة يصل اللجنة العامة فى المرج لبدء فرز الأصوات

- إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء أعمال الفرز فى الشرقية

- بدء الفزر بالمنوفية ومؤشرات أولية تشير إلى تقدم فى حب مصر

- الصور ... استعدادات وكواليس اللجنة العامة للانتخابات فى عين شمس

- المؤشرات الأولية للجنة 61 بقصر النيل: فوز قائمة "فى حب مصر" بـ279 صوتا