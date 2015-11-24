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لجنة 79 بكفر الشيخ: "فى حب مصر" 252 صوتا والتحالف الجمهورى 14

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لجنة 79 بكفر الشيخ: "فى حب مصر" 252 صوتا والتحالف الجمهورى 14 لجنة 79 بكفر الشيخ: "فى حب مصر" 252 صوتا والتحالف الجمهورى 14
أعلن المستشار خالد الطنانى، رئيس لجنة 79 سيد سالم بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة فرز الأصوات البالغة 451 صوتا من أصل 1658 مقيدين باللجنة، أن عدد الأصوات الصحيحة 428 صوت والباطلة 23 صوت.

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:
>فى حب : 252 صوت
>حزب النور: 144 صوت
>التحالف الجمهورى: 14 صوت
>تيار الاستقلال: 18 صوت


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مصر 365

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