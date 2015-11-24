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مصدر:وزير الدفاع الروسى فى مصر لعقد الجلسة الثانية للجنة التعاون العسكرى

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مصدر:وزير الدفاع الروسى فى مصر لعقد الجلسة الثانية للجنة التعاون العسكرى مصدر:وزير الدفاع الروسى فى مصر لعقد الجلسة الثانية للجنة التعاون العسكرى
أكد مصدر روسى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو يقوم بزيارة حالية إلى لعقد الجلسة الثانية للجنة التعاون العسكرى التقني بين مصر وروسيا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توقيع عدد من العقود الخاصة بتزويد مصر بمعدات لحاملة المروحيات الفرنسية مسترال التى ستستلمها مصر العام القادم.

وأشار المصدر الروسى إلى أنه سيتم توقيع عدد من العقود الاخرى الخاصة بالتعاون العسكرى بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على إجراء المناورات العسكرية المتفق عليها بين مصر وروسيا قبل نهاية العام الجارى بين القوات البرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن موسكو والقاهرة وقعتا بروتوكولا للتعاون العسكرى واتفاقا حول تشكيل لجنة روسية مصرية مشتركة خاصة بالتعاون العسكري التقني.

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