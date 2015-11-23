"فى حب مصر" تحصد 6761 والتحالف الجمهورى 1066 فى 14 لجنة بالمحافظات

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات بمعظم لجان محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تقدم قائمة فى حب مصر

تقدمت القائمة فى اللجنة رقم 194 مدرسة حلوان المشتركة وحدائق حلوان المشتركة لجنة 17 بحلوان ولجنة 47 خالد بن الوليد حلوان ولجنة 19 مدرسة أم الأبطال بحلوان مدرسة أنس بن مالك بمدينة السلام لجنة رقم 8 بشبين القناطر لجنة 99 بقوسنا ولجنة 48 محمود عزب قرية ميت برا .

كما تقدمت "فى حب مصر"، بلجنة 14 مدرسة عبد الحلم بدر ولجنة 1 بمدرسة الوحدة الصحية بكفر وهبة بالمنوفية ولجنة 79 مدرسة النهضة بعين الصيرة بمصر القديمة ولجنة 45 و 46 و47 .

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:

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