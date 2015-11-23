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246 صوتا لقائمة "فى حب مصر" بدائرة مرسى بالشرقية

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246 صوتا لقائمة "فى حب مصر" بدائرة مرسى بالشرقية 246 صوتا لقائمة "فى حب مصر" بدائرة مرسى بالشرقية
حصدت قائمة "فى حب "، فى اللجنة رقم 52 بقرية العواسجة بدائرة ههيا والإبراهيمية، والتى تبعد أمتارا عن قرية العدوة مسقط رأس المعزول "مرسى"، على 246 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 35 صوتا.

يذكر أن "قائمة فى حب مصر" هى القائمة الوحيدة فى شرق الدلتا والتى يمثل المحافظة بها 7 مرشحين هم "محمد على يوسف، والدكتور مجدى مرشد والعمدة عمر مصيلحى وزينب سالم وفايقة فهيم ومحمد زكى السويدى ووجيه حسين أباظة".

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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مصر 365

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