خالد الغندور لجوزيه: فيريرا لم يرحل بسبب مرتضى منصور.. بل من أجل المال

قال خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق إن جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي رحل عن القلعة البيضاء بسبب المال، وليس شخصية رئيس النادي مرتضى منصور.

وجاء حديث الغندور ردا على تصريحات مانويل جوزيه لـFilGoal.com والتي قال فيها البرتغالي المحنك أن فيريرا رحل عن الزمالك بسبب شخصية منصور التي ترغب في أن تكون النجم الأوحد في النادي.

وعقب الغندور "لماذا تحدث جوزيه عن أسباب رحيل فيريرا رغم أن الأخير نفسه حين فسخ عقده تحجج بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف "فيريرا كان واضحا، أرسل للزمالك خطابا يقول فيه إنه لم يتقاض مستحقاته لـ3 أشهر فرحل. هذا كل شيء، ليس للأمر علاقة برئيس النادي".

وأتم الغندور "لو كانت حجة فيريرا هي رئيس النادي لرحل الرجل قبل ذلك بكثير، لأنه دخل في عدة مواقف مع مرتضى منصور ولم يترك منصبه. رحل فقط بسبب المال".

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