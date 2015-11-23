لمريض البواسير.. العلاج التحفظى أفضل الوسائل العلاجية

مرض البواسير

العلاج التحفظى والبواسير

1)تناول بعض الأدوية الملينة

2)نظام غذائى صحى

البواسير من المشاكل الصحية التى يعانى منها كثيرون بسبب ممارستهم الغذائية والحياتية الخاطئة، حيث تعتبر التغذية غير الصحية أحد عوامل إصابة الشخص بمشاكل البواسير.>حول ذلك يقول دكتور أحمد عزازى أخصائى الجراحة العامة، إن البواسير عبارة عن تجمع وتضخم الأوردة الموجودة بالأغشية تحت المخاطية بالقناة الشرجية.>استكمل د.عزازى قائلا "يتوقف علاج البواسير وفقا لدرجتها حيث يعتبر اتباع العلاج التحفظى أفضل الوسائل العلاجية فى حالة الإصابة بالبواسير من الدرجة الأولى والتى تشمل التالى":>يتم وصف بعض الأدوية لمرضى البواسير تأخذ عن طريق الفم مثل الأدوية الملينة لسهولة عملية التبرز.>تناول الأطعمة والأغذية الغنية التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية مثل الخضراوات الخس والفواكه البرتقال، لذلك يجب على مريض البواسير الاهتمام بتناول طبق السلاطة لاحتوائه على مجموعة من الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية ما عد الطماطم.

حيث تقوم الألياف الغذائية بسحب كمية المياه أثناء عملية الهضم، ما ينعكس ذلك على ليونة وسهولة أثناء عملية التبرز.

نصائح ضرورية لعلاج البواسير

>ينصح د. عزازى بضرورة اهتمام مريض البواسير بتناول قدر كبير من المياه بقدر لا يقل عن 3 لترات يوميا لتفادى تعرضه لمشاكل الصحية للبواسير.