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لمريض البواسير.. العلاج التحفظى أفضل الوسائل العلاجية

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لمريض البواسير.. العلاج التحفظى أفضل الوسائل العلاجية لمريض البواسير.. العلاج التحفظى أفضل الوسائل العلاجية
البواسير من المشاكل الصحية التى يعانى منها كثيرون بسبب ممارستهم الغذائية والحياتية الخاطئة، حيث تعتبر التغذية غير الصحية أحد عوامل إصابة الشخص بمشاكل البواسير.

مرض البواسير


>حول ذلك يقول دكتور أحمد عزازى أخصائى الجراحة العامة، إن البواسير عبارة عن تجمع وتضخم الأوردة الموجودة بالأغشية تحت المخاطية بالقناة الشرجية.

العلاج التحفظى والبواسير


>استكمل د.عزازى قائلا "يتوقف علاج البواسير وفقا لدرجتها حيث يعتبر اتباع العلاج التحفظى أفضل الوسائل العلاجية فى حالة الإصابة بالبواسير من الدرجة الأولى والتى تشمل التالى":

1)تناول بعض الأدوية الملينة


>يتم وصف بعض الأدوية لمرضى البواسير تأخذ عن طريق الفم مثل الأدوية الملينة لسهولة عملية التبرز.

2)نظام غذائى صحى


>تناول الأطعمة والأغذية الغنية التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية مثل الخضراوات الخس والفواكه البرتقال، لذلك يجب على مريض البواسير الاهتمام بتناول طبق السلاطة لاحتوائه على مجموعة من الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية ما عد الطماطم.

حيث تقوم الألياف الغذائية بسحب كمية المياه أثناء عملية الهضم، ما ينعكس ذلك على ليونة وسهولة أثناء عملية التبرز.

نصائح ضرورية لعلاج البواسير


>ينصح د. عزازى بضرورة اهتمام مريض البواسير بتناول قدر كبير من المياه بقدر لا يقل عن 3 لترات يوميا لتفادى تعرضه لمشاكل الصحية للبواسير.

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مصر 365