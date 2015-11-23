غرفة عمليات المصريين الأحرار: تقدم مرشح الحزب بالدائرة الثامنة منوف بـ1746 صوتًا

رصدت غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، النتائج الأولية لفرز عدد من اللجان الفرعية لمرشحيه بعدد من المدارس، وتقدم مرشحيه،

تقدم المرشح صابر أبو يوسف مرشح الحزب بالدائرة الثامنة مدينة منوف، باللجان المدرسة التجارية، والتي تقدم فيها بـ330 صوتًا، ويليه المنافس أسامة شرشر بـ 240 صوت.

كما تقدم في لجان الشئون الاجتماعية بـ341 على منافسه الذي حاز على 308، والمدرسة المشتركة الإعدادية حصل 373 صوت، فيما حصل منافسه 280 صوت، وتراجع مرشح المصريين الأحرار في لجنتين بعدد ضئيل للغاية في مدرسة الاتحاد حصل مرشح المصريين الاحرار على 400 صوت، ومنافسه على 409 صوت، وبلجان الجمعية الزراعية حصل على 302، فيما زاد منافسه بـ 10 أصوات.

ويأتي إجمالي حصول مرشح المصريين الأحرار1746 صوت، فيما حصل منافسه على 1549 صوت.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

> وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.