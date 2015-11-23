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المسلماني: أطالب بزيادة مدة رئاسة «السيسي» إلى 6 أعوام‎

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المسلماني: أطالب بزيادة مدة رئاسة «السيسي» إلى 6 أعوام‎ المسلماني: أطالب بزيادة مدة رئاسة «السيسي» إلى 6 أعوام‎

 

أحمد المسلماني

طالب الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد المسلماني، بضرورة زيادة مدة رئاسة الجهورية إلى 6 سنوات، لأن مدة الـ4 سنوات قليلة وغير كافية.

وأضاف المسلماني، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” العربي، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدولة تتحمل مسئوليتها عن الخريطة السياسية في مصر، وأنه لابد من تخطيط سياسي وهندسة سياسية.

وأردف المسلماني،  أن مصر ليس فيها استقطاب سياسي حاد بعد غياب التيارات الإسلامية المتشددة عن المشهد، متمنيًا استقرار مصر على حزبين مدنيين يتبادلان السلطة مستقبلًا مثلما يحدث فى أمريكا.

وتابع المسلماني أن الانتخابات الجارية لا تساعد على نضوج الحياة النيابية فى مصر، وأن القوائم لا تعنى شئ في بناء الجسد السياسي، كما أن كل الائتلافات تعد هشة وضعيفة، قائلًا: ‘‘القوائم والائتلافات تمثل عدم نضج سياسي’’.

وأوضح المسلماني: ‘‘لا أعتقد أن حزب المصريين الأحرار بتاريخه المحدود أن يقود الحياة السياسية في مصر، وأن الحزب الجاهز تاريخيًا هو حزب الوفد’’، مؤكدًا أن حزب الوفد مؤهل أن يقود اليمين، لأننا بحاجة إلى يمين وسطي.

وأشار المسلماني إلى:‘‘أنه يوجد حالة من التخبط في الإعلام الغربي الذى بات يتربص بالدولة المصرية خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء’’.

 

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