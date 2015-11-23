لجنة المعهد الديني في ههيا الشرقية | تقدم عصام أبوالمجد بـ 123 صوتا

أفاد برنامج “البرلمان” المذاع عبر قناة “أون تي في”، أن المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلجنة المعهد الديني دائرة ههيا محافظة الشرقية، وأظهرت النتائج تقدم المرشح عصام أبوالمجد بـ 123 صوتا، وحصل محمد السيد عطية على 110 صوتا، ومصطفى الباز على 82 صوتا، ومحمود شحاتة على 58 صوتا.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.