"الضبعة" تستعد لاستقبال زيارة رفيعة المستوى خلال ساعات وسط تشديد أمنى

تستعد منطقة الضبعة، لاستقبال زيارة رفيعة المستوى، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك تزامنا مع بدء التنفيذ الفعلى لمشروع الضبعة النووى، الذى وقعت مصر منذ أيام قليلة إتفاقية تنفيذه مع روسيا.

وكان اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، واللواء العنانى حمودة مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع غرب الدلتا، أجريا جولة تفقدية بمنطقة الضبعة، صباح اليوم الاثنين ، وتم عقد اجتماع تنسيقى أمنى بين مختلف الجهات الشرطية، مع وضع خطة العمل التأمينية الخاصة بالمشروع، والتقيا خلال الزيارة عدد من الخبراء الروس.

ويذكر أن سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، على رأس وفد كبير، فى زيارة للقاهرة تستغرق يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث دعم علاقات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا، حيث كان فى استقباله بالمطار الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

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