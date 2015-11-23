"فى حب مصر" تكتسح اللجان الفرعية بالتجمع الخامس بـ495 صوتا مقابل 13 للنور

فازت قائمة "فى حب مصر " بنتيجة التصويت باللجان الانتخابية الفرعية بمدرسة صلاح القاهرة الجديدة ، حيث جاءت المؤشرات الأولية للنتائج حصول القائمة بإجمالى 495 صوتا صحيحا، من إجمالى حضور 709 ناخبا.

وجاءت قائمة التحالف الجمهورى بالمركز الثانى بإجمالى 70 صوتا وقائمة تيار الاستقلال بـ28 صوتا وحزب النور 13 صوت.

ووصل عدد الحضور 709 ناخبا من إجمالى 5987 مقيد بالكشوف، ووصلت الأصوات الصحيحة 677 و32 صوتا باطلا على انتخابات القوائم.

وشهد محيط مدارس القاهرة الجديدة، تعزيزات أمنية مكثفة من قبل القوات المسلحة بالتنسيق مع أفراد الشرطة لتأمين العملية الانتخابية التى سوف تستمر على مدار يومين.

وبدأت عمليات الفرز فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين فى 24 دائرة على مستوى محافظة القاهرة ، ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا، وروض الفرج، وشبرا 34 مرشحا، والمرج 34 مرشحًا، وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا، والسلام 30 مرشحًا، والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة، الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

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