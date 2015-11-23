"فى حب مصر" 317 صوت مقابل 14 صوت للنور بلجنة 16 بمركز بنها

أظهرت نتائج الفرز باللجنة رقم 16 سيدات بمدرسة بلال بن رباح التابعة لدائرة مركز بنها تقدم مرشح مستقبل وطن بـ109، ويليه عمرو محسن 100 صوت مستقل، ومجدى سيف 72 صوت وحامد جبرمستقل 65 صوت، ومحمد طنطاوى 60 صوت وعمرو درويش 54 صوت.

وجاءت قائمة فى حب مصر 317 صوت، والتحالف الديمقراطى 20 صوت، والنور 14صوت، وكانت نسبة الحضور381 ناخب والأصوات الصحيحة 332 صوت.

ويتنافس فى القليوبية 281 مرشحًا فرديا على 25 مقعدا فرديا بـ 10 دوائر منهم 26 في دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد على الدوائر الـ 10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

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