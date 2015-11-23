مؤشرات.. تقدم أمجد العزازى بلجنتين بأبو حماد فى الشرقية

انتهت أعمال فرز الأصوات فى لجنتين فى دائرة أبو حماد بالشرقية، أشارت النتائج الأولية لهما إلى تقدم مرشح الوفد أمجد العزازى، وهما لجنة الجمايلة التابعة لقرية القطاوية، حيث حصل أمجد العزازى على 681 صوتا، تلاه أحمد أباظة 396 صوتا، و118 صوتا لثروت سويلم، ولجنة السعدية التابعة للوحدة المحلية بالعباسة أمجد العزازى 462 صوتا، وثروت سويلم 581 صوتا، وأحمد أباظة 216 صوتا، وإبراهيم الوراورى 116 صوتا.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"، من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبو كبير "مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم "مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبو حماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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