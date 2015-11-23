الرئيس الجزائرى يستقبل مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية

>استقبل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الاثنين مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس فى مستهل جولة تستمر عشرة أيام يزور خلالها ايضا المغرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

ونقلت الوكالة عن روس قوله إثر اللقاء "استقبلنى الرئيس بوتفليقة مطولا فى إطار مهمتى الرامية إلى تسهيل المفاوضات ببن الطرفين المعنيين بالنزاع فى الصحراء الغربية"، والصحراء الغربية كانت مستعمرة اسبانية سابقة حتى 1975 قبل أن تصبح تحت سلطة المغرب.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا لهذه المنطقة الشاسعة التى يبلغ عدد سكانها اقل من مليون نسمة، ولكن تحت سيادتها، فى المقابل تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير فى الصحراء الغربية.

وتنشر الأمم المتحدة منذ 1991 بعثة فى الصحراء الغربية للسهر على احترام وقف اطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، وسيحاول روس احياء المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، وقال "طلب منى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تكثيف الجهود لايجاد حل يتطابق مع لوائح مجلس الامن".

كما أكد روس رغبة بان كى مون فى زيارة المنطقة خلال الأشهر المقبلة بغية تقديم "اسهامه الشخصى فى إيجاد حل لهذا النزاع الذى طال أمده"، بحسب الوكالة الجزائرية.

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