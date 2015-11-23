بالصور .. تفاصيل حول حريق بناية في ديرة

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في إحدى البنايات السكنية في منطقة ديرة في دبي مقابل مركز شرطة المرقبات دون تسجيل اي إصابات او اختناقات.

وقال مصدر في الدفاع المدني ان الحريق نشب في الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة مساء أمس وعلى الفور انتقلت فرق الاطفاء من ٤ مراكز تابعة للدفاع المدني بالإضافة الى فرق خاصة من شرطة دبي والإنقاذ.

وأشار المصدر الى انه تم اخلاء الشقق من البناية المكونة من ٣ أقسام وتجاور محطة بترول وبلغ عدد الشقق ٤٨ شقة حيث تتكون البناية من ٤ طوابق متجاورة الأقسام وتم التأكد من عدم وجود اي أشخاص داخل المبني واستمرت عمليات الاطفاء ما يقارب من ٣ ساعات ونصف الساعة وبدأت عمليات التبريد في الساعة الثامنة و٤٥ دقيقة.

ومن جانبه قال العميد علي غانم مدير مركز المرقبات انه تم على الفور اخلاء المبني والتدخل السريع لحين حضور فرق الدفاع المدني التي وصلت الى موقع الحريق في غضون ٤ دقائق، وبينت المعلومات الأولية من شهود العيان ان الحريق نشب في احد أقسام البناية في الطابق الثالث وساعدت شدة الرياح في انتشار الحريق وامتداده.

ولفت العميد علي غانم ان دوريات الشرطة قامت بإخلاء الشارع في الاتجاهين نظرا لتطاير بعض القطع المشتعلة من البناية في الشارع تحسبا لأي إصابات او أضرار جديدة كما تم اخلاء المنطقة بالكامل من المارة فيما حاولت الشرطة ابعاد الأشخاص الفضوليين الذين قاموا بتصوير الحريق معرضين حياتهم للخطر، فيما تمكنت الدوريات من التدقيق على المنطقة القريبة من محطة البترول للتأكد من امتداد النيران اليها.

وأكد العميد غانم ان الامر كان تحت السيطرة وانه تواجدت سيارات الاسعاف في الموقع ضمن الإجراءات الاحتياطية وتمت السيطرة علي الحريق وعمليات التبريد في حوالي الساعة التاسعة وحضرت فرق الأدلة الجنائية لاستلام الموقع تمهيدا للقيام بالإجراءات اللازمة لتحديد سبب اندلاع الحريق مشيرا الى ان اضرارا كبيرة لحقت بالمبنى خاصة انه من المباني القديمة في منطقة ديرة.

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