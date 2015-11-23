أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة

Google+ Print
إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة

إعلان نتائج انتخابات اتحاد جامعة المنصورة

أعلن الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ورئيس اللجنة العليا المشرفة، على انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم نتائج انتخاب الأمين والأمين المساعد اللجان العليا بالجامعة، وهي لجنة الأسر” اللجنة الاجتماعية – اللجنة الرياضية – لجنة الجوالة – اللجنة الثقافية – اللجنة الفنية – اللجنة العلمية”.

وتم اعتماد محضر من قبل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية واعتماد نتيجة انتخاب الأمين والأمين المساعد للجان السبعة للاتحاد على مستوى الجامعة.

وأجريت انتخابات الاتحادات الطلابية داخل كليات جامعة المنصورة والبالغ عددها 18 كلية وتنافس في الجولة الأولى للانتخابات 1151 طالب ممثلين عن 125 ألف طالب وطالبة دارسين بالجامعة، ويتنافسون على الفوز بمنصب أمين وأمين مساعد لكل لجنة بالكليات، وكذلك منصب الأمين والأمين المساعد للجان السبعة على مستوى الجامعة.

وسيتم غدًا التصويت على منصب الأمين والأمين المساعد للاتحاد الطلابي للجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا