إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة

أعلن الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ورئيس اللجنة العليا المشرفة، على انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم نتائج انتخاب الأمين والأمين المساعد اللجان العليا بالجامعة، وهي لجنة الأسر” اللجنة الاجتماعية – اللجنة الرياضية – لجنة الجوالة – اللجنة الثقافية – اللجنة الفنية – اللجنة العلمية”.

وتم اعتماد محضر من قبل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية واعتماد نتيجة انتخاب الأمين والأمين المساعد للجان السبعة للاتحاد على مستوى الجامعة.

وأجريت انتخابات الاتحادات الطلابية داخل كليات جامعة المنصورة والبالغ عددها 18 كلية وتنافس في الجولة الأولى للانتخابات 1151 طالب ممثلين عن 125 ألف طالب وطالبة دارسين بالجامعة، ويتنافسون على الفوز بمنصب أمين وأمين مساعد لكل لجنة بالكليات، وكذلك منصب الأمين والأمين المساعد للجان السبعة على مستوى الجامعة.

وسيتم غدًا التصويت على منصب الأمين والأمين المساعد للاتحاد الطلابي للجامعة.