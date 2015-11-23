رئيس محكمة شمال القاهرة ينفى بدء الفرز بلجنة 42 بالشرابية قبل الموعد الرسمى

نفى المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ورئيس لجنة المحافظة بشمال القاهرة، ما تردد حول قيام اللجنة رقم 42 بالشرابية بدء عملية فرز أصوات الناخبين فى الساعة الثامنة مساء، قبل موعد الفرز الرسمى بساعة .

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن رئيس محكمة شمال القاهرة والذى أكد أنه انتقل إلى مكان اللجنة برفقة أحد أفراد غرفة عمليات شمال القاهرة للتأكد من صحة الواقعة، حيث تبين أن الواقعة ليس لها أساس من الصحة والغرض منها إثارة البلبلة أثناء عملية الفرز .

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