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بدء عملية فرز الأصوات بلجنة السيدات فى المدرسة الفندقية بطور سيناء

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بدء عملية فرز الأصوات بلجنة السيدات فى المدرسة الفندقية بطور سيناء بدء عملية فرز الأصوات بلجنة السيدات فى المدرسة الفندقية بطور سيناء
بدأت عمليات الفرز لبطاقات الاقتراع بلجنة السيدات بالمدرسة الفندقية بطور سيناء، وتم الفرز فى جو هادئ وقام القاضى المسئول على اللجان الثلاثة "9 و10 و11" بالمدرسة بتنظيم العملية قبل البدء فى عمليات الفرز، حيث قرر عدم دخول أى مندوب للمرشحين بدون توكيل عام.

وتم الفرز بالنظام الفردى والقوائم حيث إجمالى أصوات الناخبين المقرر أن يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية بالمحافظة 77653 ناخبًا موزعين على 8 مدن كالآتى: 30070 ناخبًا بالعاصمة طور سيناء، و11761 ناخبًا بشرم الشيخ، و11781 ناخبًا برأس سدر، و5263 ناخبًا فى مدينة أبورديس، و6051 ناخبًا فى مدينة دهب، و5173 ناخبًا بنويبع، و3045 ناخبًا بكاترين، بينما طابا بلغ عدد الناخبين بها 146 ناخبًا، حيث بلغ عدد الناخبين بجنوب سيناء 77 ألفا و653 مواطنا يصوتون فى 40 لجنة فرعية بإشراف 15 مركزا انتخابيا بـ3 دوائر لاختيار 3 نواب "فردى" من بين 41 متنافسا ونائب بالقائمة، ويخصص لدائرة شرم الشيخ "مقعد" ودائرة الطور "مقعد" ودائرة رأس سدر "مقعد".


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