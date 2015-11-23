النتائج الأولية بلجان "الشيخ زويد" تشير لتقدم المرشح إبراهيم أبو شعيرة

وحصل إبراهيم أبوشعيرة على 531 صوتا مقابل 121 صوتا للمرشح صالح ابو رياش، و42 صوتا لجمال عمرو، 7 اصوات لأمل ماضى.
ويبلغ عدد الناخبين بشمال سيناء 234 ألفا و635 مواطنا يصوتون فى 104 لجنة فرعية بإشراف 50 مركزا انتخابيا بـ 4 دوائر لاختيار 5 نواب "فردى" من بين 37 متنافسا ونائب "قائمة".
>ويخصص لدائرة مدينة العريش"مقعدين" ودائرة رفح والشيخ زويد"مقعد" ودائرة بئر العبد ورمانة "مقعد" ودائرة وسط سيناء "مقعد".
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