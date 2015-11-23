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النتائج الأولية بلجان "الشيخ زويد" تشير لتقدم المرشح إبراهيم أبو شعيرة

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النتائج الأولية بلجان "الشيخ زويد" تشير لتقدم المرشح إبراهيم أبو شعيرة النتائج الأولية بلجان "الشيخ زويد" تشير لتقدم المرشح إبراهيم أبو شعيرة
أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الانتخابات بلجان الشيخ زويد إلى تقدم المرشح إبراهيم أبوشعيرة فى لجان رقم 13، 16 بمدرسة الكوثر الابتدائية بالشيخ زويد.

وحصل إبراهيم أبوشعيرة على 531 صوتا مقابل 121 صوتا للمرشح صالح ابو رياش، و42 صوتا لجمال عمرو، 7 اصوات لأمل ماضى.

ويبلغ عدد الناخبين بشمال سيناء 234 ألفا و635 مواطنا يصوتون فى 104 لجنة فرعية بإشراف 50 مركزا انتخابيا بـ 4 دوائر لاختيار 5 نواب "فردى" من بين 37 متنافسا ونائب "قائمة".
>ويخصص لدائرة مدينة العريش"مقعدين" ودائرة رفح والشيخ زويد"مقعد" ودائرة بئر العبد ورمانة "مقعد" ودائرة وسط سيناء "مقعد".


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