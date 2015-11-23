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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تتربع على عرش إنتاج النفط فى العالم

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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تتربع على عرش إنتاج النفط فى العالم أخبار السعودية اليوم.. المملكة تتربع على عرش إنتاج النفط فى العالم
تصدر أخبار اليوم تربع المملكة على عرش إنتاج النفط حيث وصل إنتاج السعودية إلى 10.19 مليون برميل من الوقود يوميا خلال التسع أشهر الماضية من العام الجارى، لتصل السعودية إلى هذا المركز للمرة الأولى منذ عام 2003.

وذكرت صحيفة الاقتصادية أن إنتاج السعودية للنفط وصل إلى أعلى معدلاته خلال العام الجارى، ليسبق أعلى معدلاته فى العام 2012، حيث كانت المملكة تنتج ما يقارب 9.8 مليون برميل من النفط يوميا، فى حين شهدا عامى 2009 و2010 أقل معدلات إنتاج للمملكة السعودية، مكتفية آنذاك بـ8.2 برميل يوميا.

وتعكس الأرقام عزم العاصمة السعودية الرياض على الحفاظ على الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار التى شهدت تراجعا كبيرا بشكل يهدد ميزانية المملكة التى تعتمد بشكل أساسى على إيراداتها من بيع النفط.

وشملت أخبار السعودية اليوم تصدى القوات السعودية لمحاولة تسلل من قبل الحوثيين عبر بلدة الربوعة الحدودية، حاصدة أرواح حوالى 30 حوثيا فى الهجوم الذى يعتبر الثانى من نوعه خلال الأسبوع الجارى، فقد صدت القوات السعودية هجوما مماثلا قبل يومين، قتل خلاله حوالى 40 حوثيا.

وأبرزت أخبار السعودية اليوم عزم المملكة على تنفيذ أحكام القصاص فى حق 52 مدانا بارتكاب جرائم ارهابية، وذلك فى مناطق مختلفة بالتزامن فى وقت واحد، وتنوعت قضايا المذنبين بين استهداف لعناصر الأمن أو تشكيل خلايا ارهابية، واستهداف المدنيين والأجانب.

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مصر 365

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