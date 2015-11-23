تسليم مذكرة للجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

>سلمت أربع منظمات حقوق إنسان فلسطينية، اليوم الاثنين، مذكرة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية "بنسودا " نيابة عنها وعن ضحايا العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة ، وذلك فى لحظة تاريخية من سعى الفلسطينيين للمحاسبة القانونية.

ووفق - بيان مشترك - لهذه المنظمات، فإن المذكرة التى تم تقديمها من قبل "مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان " وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي، تحتوى على معلومات وثقت من خلال عمل مشترك حول الجرائم التى ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة عام 2014.

وصرح مدير "مؤسسة الحق " شعوان جبارين، بأنه تم تقديم معلومات إلى مكتب المدعى العام تؤكد قيام مسؤولين إسرائيليين عسكريين كبار ومسؤولين مدنيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وجرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكدا الثقة فى المعلومات ، التى هى تحت تصرف مكتب المدعى العام، والكافية لفتح تحقيق.

وحث البيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحرك سريعاً لفتح تحقيق رسمى.

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