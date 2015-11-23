وزير الخارجية الفلسطيني: لا استئناف للمفاوضات بدون وقف الاستيطان

>قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى اليوم الاثنين ان فلسطين لا تضع شروطا للعودة الى مائدة المفاوضات مع اسرائيل بل "هناك استحقاقات على اسرائيل ان تلتزم بها" على رأسها وقف الاستيطان وإطلاق الاسرى.

وقال المالكى للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المغربى صلاح الدين مزوار "لا لاستئناف المفاوضات. هناك استحقاقات على إسرائيل أن تلتزم بها من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات أولها وقف عملية الاستيطان الغير القانونى على الاراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967."، وأضاف "كما على اسرائيل ان تنفذ ما التزمت به من اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين قبل اتفاق اوسلو 1993."

وقال ان الفلسطينيين لا يضعون شروطا" وجاهزون دائما الى العودة إلى مائدة المفاوضات فى حالة إذا ما كانت هناك جاهزية من قبل إسرائيل والمجتمع الدولى على الرغم من أن كل المؤشرات تقول انه لا تجود هذه الجاهزية من قبل المجتمع الدولي."

وعن اللقاء المرتقب بين القيادة الفلسطينية ووزير الخارجية الامريكى جون كيرى قال المالكى إن "جون كيرى سوف يسمع وصفا حقيقيا معمقا وشاملا حول ما تقوم به اسرائيل من خروقات ترتقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية."، وأضاف انه "على المجتمع الدولى أن يعاقب إسرائيل.. وعلى امريكا ان تتوقف عن حمايتها ودعمها."

وأضاف ان "كيرى قال انه لا يحمل فى جعبته حلولا لكنه يسعى الى تخفيف حدة التوتر بالتأكيد للتخفيف من حدة هذا التوتر عليه ان ينظر الى اساسياته اولاها ايقاف عملية الاستيطان وانهاء الاحتلال."

وطالب الحكومة الامريكية بأن "تلجم الحكومة الاسرائلية لكل ما تقوم به من إساءات وتجبرها على احترام الوضع القائم فى المسجد الأقصى حتى لا يتحول الصراع الدائر من صراع سياسى إلى صراع ديني."

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