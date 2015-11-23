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الأمين العام للصندوق الاجتماعي تعود من بيروت

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الأمين العام للصندوق الاجتماعي تعود من بيروت الأمين العام للصندوق الاجتماعي تعود من بيروت

 

مطار القاهرة الدولي

وصلت مطار القاهرة الدولي، سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، بعد مشاركتها في المؤتمر السنوي الـ20 لاتحاد المصارف العربية، في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

و صرحت “سليمان”، إن الصندوق الاجتماعي تبني استراتيجية قومية بتعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية حيث يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة فى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكات التنموية الثنائية مع عدد كبير من الدول والمؤسسات التنموية والاقتصادية التابعة لها.

 

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