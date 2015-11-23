لعلاج الصلع وتساقط الشعر.. وصفة من زيت الزيتون والعسل والقرفة

الشعر دائما له أهمية كبيرة، حيث يمثل رمزاً للأنوثة لدى النساء، وتساقط الشعر "الصلع" يعتبر مشكلة شائعة وتحدث فى كلا الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عاما. • وصفة طبيعية لعلاج سقوط الشعر

>لذلك كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة مذهلة تعالج سقوط الشعر، وتشمل:

>المكونات المطلوبة:

>• زيت الزيتون

>• 1 ملعقة كبيرة من العسل

>• 1 ملعقة صغيرة من القرفة طريقة التحضير:

>يوضع العسل والقرفة فى زيت الزيتون الساخن، مع مزج المكونات جيدا للحصول على الخليط النهائى. طريقة الاستعمال:

>يتم فرك الخليط على الشعر حتى يصل إلى جذوره، ويترك الأمر للعمل لحوالى 15 دقيقة، مع غسل الشعر جيداً بعد ذلك، وفى غضون عدة أيام قليلة سيتم تعزيز الجذور وسوف يتوقف فقدان الشعر. ملحوظة:

>هذه الوصفة يمكن تطبيقها من قبل الرجال والنساء على السواء.

شبكةعيونالإخبارية

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