وزير الدفاع الروسي يصل القاهرة.. وصبحي في استقباله بمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي “سيرجى شويجو”، مساء اليوم، وزير الدفاع الروسى على رأس وفد كبير، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث دعم علاقات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا .

وكان في استقبال الوزير الروسي بالمطار الفريق أول “صدقى صبحى” القائد العام للقوات المسلحة حيث من المقرر أن يلتقي خلال زيارته مع عدداً منالمسئولين لبحث سبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا، إضافة لبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة خاصة الأزمات فى سورياوليبيا واليمن ومكافحة التنظيمات الإرهابية .