محمد عمر يوضح موقفه من أغنية "بعلن عليها الحب"

منذ طرح الفنان محمد عبده ألبومه الجديد الذي حمل اسم "بعلن عليها الحب"، ويضمّ 9 أغانٍ، منها الأغنية التي حمل اسمها الألبوم، بدأت بعض الأقلام بالاصطياد في الماء العكر، في محاولة منها لبثّ الفرقة وإثارة الخلاف بين الفنّانين محمد عبده ومحمد عمر، الذي غنّى الأغنية قبل حوالى 20 عاماً، وطرحت في ألبوم حمل اسم الأغنية من خلال شركة "فنون الجزيرة".

وكنّا قد سألنا الفنان محمد عبده عن الأغنية التي كتب كلماتها فائق عبد الجليل، وهي الأغنية التي غنّاها الفنان محمد عمر بنفس الكلمات، وبألحان الملحّن يوسف المهنّا، وأخبرناه أنّ الفنان محمد عمر سبق له أن غنّاها قبل سنوات، ليفاجئنا بإجابته التي كشفت عن عدم سماعه للأغنية بصوت محمد عمر، أو معرفته أنّه قام بغنائها، فقال: "هل كلمات ولحن أغنيتي هي نفس كلمات ولحن أغنية محمد عمر؟". فأكّدنا له أنّ الكلمات هي نفسها، لكنّ اللحن مختلف تماماً.

ثمّ أخبرناه بأنّ غناءه لها أسعد الفنّان محمد عمر كثيراً، والذي بدورنا سألناه عن موقفه من ذلك فقال: "لا شكّ أنّ غناء أستاذي وأستاذ الفنّانين لأغنية "بعلن عليها الحب" هو مكسب لنا ولجمهوره، وحتّى لو غنّى جميع أغانيّ لأسعدني ذلك؛ كيف لا وهو من تعلّمت الغناء على صوته، ولا أزال أتعلّم منه، كما يتعلّم منه غيري من الفنّانين. وعندما سمعت اللحن أعجبني جدّاً. وبالفعل، استطاع الملحن صياغة لحن رائع، وكان أداء الفنّان محمد عبده أفضل من أدائي للأغنية. ولكنّني أحبّ أن أوضح نقطة هامّة جدّاً حتى لا أترك فرصة لمن يحاول الاصطياد والتأويل والتكهّن على مزاجه.

قاطعنا حديثه، وقلنا له: "لكنّك غنّيت هذه الأغنية في جلسات "الدانا" التي ستعرض خلال العيد عبر شاشة التلفزيون السعودي"، فقال: "هذه هي النقطة المهمّة التي أودّ توضيحها. عندما طُلب إليّ المشاركة في الجلسات جهّزت مجموعة أغاني للمشاركة فيها، وكانت هذه الأغنية من الأغاني التي اخترتها وصورتها، ومنها "بعلن عليها الحب"، وأحب أن أؤكد بأنني لو كنت أعلم بغناء أستاذي الفنان محمد عبده لهذه الأغنية لما غنيتها، حتى لا يقال إنني غنيتها بعد أن سمعتها بصوت الفنان محمد عبده، وهذا مناف تماماً للحقيقة، لأنني أقسم بالله لم أعلم بغناء الفنان محمد عبده لها إلّا بعد تصويرها في جلسات "الدانا". علماً أن الأغنية طرحت من خلال شركة "فنون الجزيرة"، وكثيراً ما غنيتها في الجلسات، وغنيت كثيرا من أغنيات الفنان محمد عبده، وهو أيضاً كثيراً ما غنّى في الجلسات أغنياتي، وآخرها أغنية "نوى المرواح مصحوب بالسلامة"، كما غنّتها المطربة أمال ماهر. والفنان محمد عبده يمون ويحكم ويأمر على جميع أغنياتي التي غنيتها طوالي مسيرتي الفنية".