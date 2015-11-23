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المنتخب يوضح معايير اختيار حراس المرمى.. و حقيقة شرط الأهلي والزمالك

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المنتخب يوضح معايير اختيار حراس المرمى.. و حقيقة شرط الأهلي والزمالك المنتخب يوضح معايير اختيار حراس المرمى.. و حقيقة شرط الأهلي والزمالك

هل لزاما على المصري أن يكون حارسه من الأهلي أو الزمالك فقط؟ مدرب حراس الفراعنة أحمد ناجي يجيب.

وحل ناجي ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" يوم الاثنين وأجاب قائلا:"لا ليس شرطا بالطبع".

وأضاف"هناك معايير يتم على أساسها اختيار حراس المرمى الذين ينضمون لقائمة المنتخب المصري".

وأكمل"أولا يجب أن يكون موهوبا وأن يتمتع بلياقة فنية وبدنية جيدة، هذا إلى جانب شخصية قوية وخبرات كبيرة وكل تلك الأمور تتوفر في الأهلي والزمالك".

واستدرك"لكن هذا ليس معناه أنه لو كان هناك حارس من أندية أخرى لن نضمه، فمن الممكن أن يكون هناك لاعب أفضل وحينها نستعين به".

وأكمل"في وقت سابق كان أحمد حجازي ورامي ربيعة يلعبان مع المنتخب دون أن يكونا في الأهلي والزمالك وفي ذلك الوقت لم يكن يشاركا مع أنديتهما من الأصل".

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