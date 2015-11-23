تحت شعار «مصر الأمن و الأمان».. جامعة سوهاج تطلق ماراثون الجري‎

أطلق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، يرافقه أ.د نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، وبحضور النواب وعمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس إشارة البدء لإنطلاق ماراثون الجري لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية تحت شعار “مصر الأمن و الأمان”.

وقدم المحافظ الشكر لجامعة سوهاج لدعوته لحضور هذا الماراثون لدعم وتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الجامعة في أي محافظة هي قاطرة التنمية والتطوير بها، وكذلك أهمية دور شباب الجامعة الواعي في تقدم ورقي البلاد لأنهم هم قادة المستقبل، وأضاف أنه يأمل في استثمار حالة الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليًا في جذب أعداد كبيرة من السياح في الداخل والخارج.

وأكد على المبادرة الذي أطلقها منذ أيام لدعوة أبناء سوهاج في الخارج لقضاء فترة منتصف العام ورأس السنة الميلادية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث تقوم إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بالتنسيق لتحديد مواعيد هذه الرحلات، بمشاركة قصر ثقافة سوهاج ومصاحبة فرقة سوهاج للفنون الشعبية لدعم السياحة تحت شعار ” ليالي سوهاج في حب مصر”، وإقامة الأمسيات الثقافية والأنشطة الرياضية المختلفة.

وقال رئيس الجامعة إن انطلاق هذا الماراثون الذي يشارك فيه 500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 50 موظف في الجامعة يمثل رسالة قوية للخارج بأن الدولة المصرية متمثلة في رئيسها متكاتفة ومتضامنة معه في دعم وتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن هناك حملات قوية لتنشيط للسياحة الداخلية والخارجية ستؤدي إلى استمرار التدفق السياحي إلى مصر بشكل منتظم، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الماراثون انطلق على مرحلتين المرحلة الأولى خاصة بالطلاب وبدأت من ميدان الثقافة، والمرحلة الثانية من ميدان الشبان المسلمين وخاصة بالطالبات والعاملين بالجامعة حتى نهاية الماراثون أمام البوابة الرئيسية للجامعة.