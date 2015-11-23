رئيس محكمة شبرا الخيمة: إقبال الناخبين بالقليوبية أعلي من المرحلة الأولي

قال المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية ورئيس لجنة عمليات الانتخابات بالقليوبية إن نسبة إقبال الناخبين في اليومين اليومين الأول والثاني بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب أعلى من نسب المشاركة بالمرحلة الأولى وأنه تلاحظ تزايد نسبة إقبال السيدات وكبار السن على اللجان الانتخابية.

وأكد "قاسم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم غلق جميع اللجان فى المواعيد المقررة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهى التاسعة مساء إلا اللجان التى يوجد بداخلها ناخبين داخل فناء المدرسة أو داخل الحرم الانتخابى يتم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم لأخر ناخب

واضاف إن معظم اللجان فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا ملحوظا من الناخبين خاصة السيدات فى بعض اللجان مقارنة بالمرحلة الأولى وأشار إلى أن عددا من القضاة شعر بالإرهاق من تزايد الناخبين وتم الدفع بعدد من زملائهم في اللجان لمساعدتهم مؤكدا أن لجنة العمليات لم تتلق أى شكاوى حتى الآن بخصوص العملية الانتخابية والقضاة وصلوا للجان فى مواعيدهم المقررة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتم فتح اللجان فى التاسعة صباحا واستقبال الناخبين فيما عدا لجنة واحدة تأخر القاضي رئيس اللجنة لمدة نصف ساعة مؤكدا أن غرفة العمليات قامت بتذليل كافة العقبات التي واجهت بعض القضاة وتم العمل علي تذليلها فورا.

ويتنافس فى القليوبية 275 مرشحًا فرديًا على 24 مقعدا فرديا بـ10 دوائر منهم 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر. ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية باشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد على الدوائر الـ 10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

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